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Появились подробности участия Фиделя Кастро в Первомае в Москве

Появились подробности участия Фиделя Кастро в Первомае в Москве
Фото: Соболев Валентин / ТАСС

В апреле 1963 года много лет руководивший Кубой политический деятель Фидель Кастро впервые посетил столицу СССР. «Мослента» вспомнила, как кубинский революционер участвовал в праздновании Первомая.

1 мая Фидель поднялся на мавзолей Ленина, чтобы принять участие в традиционном коммунистическом празднике. Тогда он сопровождался военным парадом. Команданте с интересом наблюдал, как маршировали по брусчатке солдаты и офицеры, с шли танки, и мощные тягачи тянули громадные ракеты.

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После военного парада прошла демонстрация, на которой тысячи проходящих мимо мавзолея людей с плакатами и лозунгами приветствовали Фиделя. Он отвечал им широкой улыбкой и взмахами рук.

Ранее стало известно, чем русская кухня поразила Фиделя Кастро во время первого визита в Москву.

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