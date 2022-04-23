Появились подробности участия Фиделя Кастро в Первомае в Москве
В апреле 1963 года много лет руководивший Кубой политический деятель Фидель Кастро впервые посетил столицу СССР. «Мослента» вспомнила, как кубинский революционер участвовал в праздновании Первомая.
1 мая Фидель поднялся на мавзолей Ленина, чтобы принять участие в традиционном коммунистическом празднике. Тогда он сопровождался военным парадом. Команданте с интересом наблюдал, как маршировали по брусчатке солдаты и офицеры, с шли танки, и мощные тягачи тянули громадные ракеты.
После военного парада прошла демонстрация, на которой тысячи проходящих мимо мавзолея людей с плакатами и лозунгами приветствовали Фиделя. Он отвечал им широкой улыбкой и взмахами рук.
Ранее стало известно, чем русская кухня поразила Фиделя Кастро во время первого визита в Москву.