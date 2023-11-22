12:43, 22 ноября 2023
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Столичные подростки справили нужду в подъезде и поплатились за это
В Москве подростков заставили вымыть 17 этажей после хулиганства.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
В Москве подростки справили нужду в подъезде и поплатились за это, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По имеющейся информации, двое молодых хулиганов в районе Некрасовки зашли в подъезде многоэтажного дома оплевали зеркало в лифте и справили нужду на лестничной площадке.
Их действия зафиксировала камера видеонабюдения, ролик попал в домой чат. Родители узнали на кадрах своих детей и решили проучить их — старшая по дому выдала ребятам швабры и тряпки и отправила мыть лестничные пролеты на всех 17 этажах.
Ранее избиения группой подростков подмосковных школьников попали на видео.