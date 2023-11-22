Столичные подростки справили нужду в подъезде и поплатились за это

В Москве подростки справили нужду в подъезде и поплатились за это, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, двое молодых хулиганов в районе Некрасовки зашли в подъезде многоэтажного дома оплевали зеркало в лифте и справили нужду на лестничной площадке.