В Подмосковье пострадал прокатившийся на крыше вагона поезда подросток

Не успевший вовремя зайти в вагон поезда на станции Шаховская в Подмосковье 16-летний подросток забрался на крышу поезда, чтобы добраться до нужной остановки, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, молодой человек вышел из поезда, когда неожиданно для него двери закрылись. Тогда он забрался на крышу. При отправке состава его серьезно травмировало током. Со множественными травмами он попал в больницу.

Следователи устанавливают все причины случившегося. Граждан призывают не совершать подобных поступков и не подвергать свою жизнь опасности.

Ранее 14-летний подросток-зацепер погиб от удара током на крыше подмосковной электрички.