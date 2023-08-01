Подросток с ножом вышел на детскую площадку в Подмосковье и попал на видео
Жителей Подмосковья испугал агрессивный подросток с ножом на детской площадке.
Агрессивный подросток вышел с ножом на детскую площадку недалеко от подмосковного Видного и испугал местных жителей. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
На кадрах школьнику из окна кричит женщина, она спрашивает, зачем ему на улице нож. Ребенок отвечает нецензурно. Тогда местная жительница громко предупреждает об опасности играющих на площадке детей и велит им бежать домой.
Позже правоохранителям удалось установить личность подростка. Оказалось, что это местный житель 2011 года рождения. Стало известно, что накануне между ним и его несовершеннолетним знакомым произошел конфликт на бытовой почве, во время которого один из ребят достал нож. В результате никто не пострадал.
Полиция начала проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее напавший на компанию москвичей мужчина с ножом попал на видео в Москве.