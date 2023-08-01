Подросток с ножом вышел на детскую площадку в Подмосковье и попал на видео

Агрессивный подросток вышел с ножом на детскую площадку недалеко от подмосковного Видного и испугал местных жителей. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На кадрах школьнику из окна кричит женщина, она спрашивает, зачем ему на улице нож. Ребенок отвечает нецензурно. Тогда местная жительница громко предупреждает об опасности играющих на площадке детей и велит им бежать домой.