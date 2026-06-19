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Опубликовано 19 июня 2026, 17:28
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Подросток на электромопеде сбил четырехлетнюю девочку в Москве

На севере Москвы подросток на электромопеде сбил 4-летнюю девочку.
Подросток на электромопеде сбил четырехлетнюю девочку в Москве
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Левобережном районе Москвы подросток на электромопеде сбил 4-летнюю девочку. Об этом сообщило агентство Москва со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«На улице Правобережной 16-летний юноша, управляя электромопедом, сбил ребенка», — говорится в сообщении.

Ребенка доставили в медучреждение, подробностей о состоянии девочки не приводится. Прокуратура Северного административного округа контролирует выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее врачи в Москве спасли уронившего на себя сковороду с раскаленным маслом годовалого ребенка.

Автор:Анна Вальман
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