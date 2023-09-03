Подросток умер во время спарринга по боксу в Подмосковье

17-летний студент умер во время тренировки по боксу в подмосковном Видном, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, молодой человек в защитной экипировке тренировался с другом на спортивной арене «Металлург» В какой-то момент он почувствовал себя плохо, приехавшие на место медики спасти подростка не смогли.

В настоящий момент тело спортсмена отправлено на судмедэкспертизу. Известно, что умерший учился в Московском университете имени Витте.

Ранее подросток выстрелил другу в лицо из пневматического пистолета в Москве.