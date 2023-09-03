17:31, 03 сентября 2023
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Подросток умер во время спарринга по боксу в Подмосковье
17-летний студент умер во время тренировки по боксу в Видном.
Фото: Payam Tahery / Unsplash
17-летний студент умер во время тренировки по боксу в подмосковном Видном, сообщает Telegram-канал Shot.
По имеющейся информации, молодой человек в защитной экипировке тренировался с другом на спортивной арене «Металлург» В какой-то момент он почувствовал себя плохо, приехавшие на место медики спасти подростка не смогли.
В настоящий момент тело спортсмена отправлено на судмедэкспертизу. Известно, что умерший учился в Московском университете имени Витте.
Ранее подросток выстрелил другу в лицо из пневматического пистолета в Москве.