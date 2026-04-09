Подсчитаны миллиардные траты москвичей на Пасху

На празднование Пасхи в 2026 году москвичи могут потратить свыше 4,7 миллиарда рублей. Об этом агентству «Москва» сообщила научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Диана Голованова.

Она уточнила, что такая сумма получилась, исходя из численности взрослого населения Москвы (около 10,85 миллиона человек), минимальных расходах в 591 рубль на человека и того, что праздник отмечают 74 процента жителей.

По словам эксперта, стоимость минимального набора продуктов и атрибутов к Пасхе в Москве в 2026 году увеличился на 6 процентов в сравнении с 2025-м. «В среднем по России такой же базовый набор обходится в 522 рубля. При этом средние цены на основные пасхальные товары в Москве составляют: кулич — 294 рубля (плюс 8 процентов к прошлому году), десяток яиц — 127 рублей (минус 4 процента), набор красителей — 170 рублей (плюс 11 процентов)», — рассказала Голованова.

Ранее одно из московских кафе открыло вакансию дегустатора шапочек куличей в преддверии Пасхи. Сотруднику на такой должности нужно будет оценивать самую вкусную часть пасхального угощения — до 10 позиций в час.