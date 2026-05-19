Поездка жителей Подмосковья на Байкал закончилась массовой гибелью

На Байкале перевернулся катер с пассажирами. По данным Baza, на транспортном средстве находились 18 человек — туристы приехали из Москвы и Московской области.

Сообщается о пятерых погибших, включая капитана судна. Среди участников туристической группы в том числе числится 14-летний ребенок.

Известно, что на озеро туристическая группа прибыла накануне ночью. По плану они должны были вернуться в Москву после экскурсии во вторник, 18 мая. Уточняется также, что организацией тура на Байкал занималась подмосковная компания «КрисТур» из Ступино.

Ранее сообщалось, что закончившийся трагедией на Байкале тур включал поездку в другие страны и стоил 65 тысяч рублей. Предварительно, катер мог перевернуться из-за перегруза.