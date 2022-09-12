Москвичам спрогнозировали погоду на следующей неделе

Погоду на следующей неделе спрогнозировал москвичам в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«"Прощай, антициклон! Здравствуй, дождь!". Вот как вкратце можно описать то, что ожидает москвичей на предстоящей неделе», — сказал синоптик.

По словам Шувалова, наступающая неделя станет полной противоположностью прошедшим выходным: на смену солнцу и небольшим заморозкам придут теплые ночи и дожди с небольшим перерывом в середине недели.

Дожди могут накрыть регион прямо в ночь на понедельник, а днем температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. Вторник, 13 сентября, станет самым теплым на неделе — 15–17 градусов — и осадков не ожидается. От небольших до умеренных будут дожди с 14 по 16 сентября, тогда воздух прогреется до 14-16 градусов тепла.

«Погода придет в обычную сентябрьскую норму. Она станет типичной для сентября — дожди и температура на 1–1,5 градуса выше, чем в среднем для этого времени года», — уточнил Шувалов.

Ранее был раскрыт срок наступления бабьего лета в Москве. По прогнозу оно рассчитывается с 19 по 26 сентября.