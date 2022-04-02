Врач объяснила влияние резких погодных изменений на здоровье человека

Как резкие погодные изменения влияют на здоровье человека, в интервью RT рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист сообщила, что погодные условия оказывают влияние прежде всего на тех, кто имеет хронические заболевания, и тех, кто недавно тяжело переболел и не успел восстановиться. У таких людей, по словам медика, может понижаться или повышаться артериальное давление, болеть голова, появляться слабость и утомляемость.

Терапевт добавила, что резкая смена влажности воздуха, атмосферного давления и сильный ветер могут плохо сказаться на людях с заболеваниями легких. «У них может возникнуть одышка, чувство нехватки воздуха, может усилиться кашель», — заключила эксперт.

Ранее Чернышова дала россиянам рекомендации, которыми стоит воспользоваться ради сохранения хорошего самочувствия на период магнитных бурь.