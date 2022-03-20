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Со счета московского пенсионера похитили более двух миллионов рублей

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Со счета московского пенсионера похитили более двух миллионов рублей
Фото: Pixabay

Со счета пенсионера на юго-западе Москвы похитили более двух миллионов рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, пожилому мужчине позвонил неизвестный и рассказала, что для выплаты некоторой суммы пенсионер должен предоставить ему личные данные.

В результате злоумышленнику удалось завладеть личными данными потерпевшего, кодами из SMS-сообщений и реквизитами банковских счетов, после чего он украл со счета более двух миллионов рублей.

Мошенника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

Ранее стало известно, что пенсионерка выкинула из окна более полумиллиона рублей и помогла полицейским.

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