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Со счета московского пенсионера похитили более двух миллионов рублей
Фото: Pixabay
Со счета пенсионера на юго-западе Москвы похитили более двух миллионов рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По информации источника, пожилому мужчине позвонил неизвестный и рассказала, что для выплаты некоторой суммы пенсионер должен предоставить ему личные данные.
В результате злоумышленнику удалось завладеть личными данными потерпевшего, кодами из SMS-сообщений и реквизитами банковских счетов, после чего он украл со счета более двух миллионов рублей.
Мошенника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).
Ранее стало известно, что пенсионерка выкинула из окна более полумиллиона рублей и помогла полицейским.