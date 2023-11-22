В Москве поймали скрывавшегося пять лет от полиции насильника

В Москве задержали изнасиловавшего в 2018 году женщину преступника, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. ему предъявлено обвинение в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже.

По информации ведомства, в августе 2018 года в лесопарковой зоне рядом с улицей Парковая уроженец Брянской области 1985 года рождения отобрал у женщины телефон и деньги, надругался над ней и изнасиловал.

Найти преступника удалось после анализа материалов возбужденного тогда уголовного дела и изучению вещдоков и следов преступления с современных сложных судебных экспертиз. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее избившего москвичку до смерти насильника поймали в столице спустя 12 лет.