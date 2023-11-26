Стало известно о главных способах поиска работы для актеров

Актер дубляжа Никита Моисеев в беседе с «Мослентой» рассказал о главных способах поиска работы для актеров.

«Здесь самое важное — найти других актеров, которые уже где-то снимаются, или агентов. Они дадут тебе информацию о разных проектах, где ты можешь пригодиться», — поделился собеседник.

Также, по его словам, для поиска подходящих предложений можно обратиться в агентства с дальнейшим внесением в базы. Там необходимо отсняться для портфолио и после этого начинающему артисту начнут поступать предложения о работе — на первых порах это могут быть съемки в сериалах с зарплатой в 5-6 тысяч рублей, рассказал Моисеев.

Агенты работают с кастинг-директорами различных проектов — закидывают им информацию об актерах, подходящих по типажу.

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