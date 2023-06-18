19:39, 18 июня 2023
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Москвичка показала грудь водителю и пассажирам автобуса и попала на видео
В Москве женщина задрала футболку и показала грудь перед автобусом.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Москвичка показала грудь водителю и пассажирам автобуса и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
«Когда очень хочется привлечь внимание к своим талантам», — написали администраторы канала.
На кадрах ролика девушка встала перед городским автобусом и, задрав футболку, показала грудь. Когда водитель начал отъезжать от остановки, она продолжила оголяться, демонстрируя свои пикантные места пассажирам.
Ранее хирург жены футболиста Тарасова показал ее грудь после пластики.