Москвичка показала грудь водителю и пассажирам автобуса и попала на видео

На кадрах ролика девушка встала перед городским автобусом и, задрав футболку, показала грудь. Когда водитель начал отъезжать от остановки, она продолжила оголяться, демонстрируя свои пикантные места пассажирам.

Ранее хирург жены футболиста Тарасова показал ее грудь после пластики.