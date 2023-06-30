Хирург назвал реальные показания к маммопластике

Реальные показания к маммопластике назвал в разговоре с «Мослентой» пластический хирург Центра пластической хирургии «СМ-Клиника» Руслан Стражников. В первую очередь это проблемы со здоровьем, связанные с большой нагрузкой на позвоночник и приводящие к протрузиям и грыжам межпозвонковых дисков у обладательниц большой груди.

«Большая женская грудь — не только предмет восхищения, но и причина развития воспалений на коже под молочными железами. Оно возникает из-за повышенной влажности и присоединения инфекции», — продолжил он.

Кроме того, маммопластика может потребоваться после мастэктомии — удаления молочной железы из-за онкологических заболеваний.

Если операция проводится по эстетическим соображениям, добавил врач, то лучше всего делать ее после рождения ребенка. При этом следует учитывать, что после хирургического вмешательства требуется реабилитация и строгое соблюдение всех рекомендаций врача.

«В первый месяц после маммопластики нельзя поднимать руки и тяжелые предметы — если поднять руки выше плечевого пояса, то можно не только перенапрячь или растянуть грудные мышцы и заживающие ткани, но и случайно сместить положение импланта. В этот период нельзя спать на боку и животе, заниматься спортом, ходить в баню и сауну, загорать, курить и употреблять алкоголь», — заключил он.

Ранее пластический хирург Мельников опубликовал видео груди модели Анастасии Костенко после пластической операции.