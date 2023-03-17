Карточку покемона выставили на продажу в Москве за 100 тысяч рублей

За 100 тысяч рублей выставили на продажу в Москве коллекционную карточку покемона (выдуманные персонажи серии игр — примечание «Мосленты») Чаризард. Объявление появилось на популярном сервисе. Автор заявляет, что пока сделал скидку.

«В России я их пока ни у кого не встречал, так что эта карта станет настоящей жемчужиной любой коллекции», — написал он.

Карточка выпущена в 1999 году. Владелец заявляет, что она из очень редкой версии Shadowless. Такие карты отличаются от обычных из серии Base Set отсутствием тени вокруг рамки с покемоном, более светлым фоном и тонким шрифтом.

При этом состояние лота, как говорится в описании, не идеально. Имеются потертости, из-за чего владелец сделал большую скидку. По его словам, такая карточка в идеальном состоянии обычно стоит на 50-70 процентов больше.

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