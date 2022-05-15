Кинолог перечислил порядок действий в случае похищения собаки

Порядок действий в случае похищения собаки в беседе с «Мослентой» перечислил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если у вас украли домашнего питомца, очень важно действовать оперативно и без паники», — подчеркнул кинолог. Он посоветовал сразу же разместить объявления о пропаже животного в своем и ближайших районах, обойти местные ветеринарные клиники и зоомагазины, оставив объявления и там. После этого, по его мнению, стоит разместить объявления в интернете — на всевозможных форумах и в группах в социальных сетях. «Если большое количество людей увидит объявление, шанс найти собаку увеличится», — сказал Голубев.

В целях защиты от мошенников собеседник «Мосленты» порекомендовал никогда не указывать в объявлении номер клейма и особые приметы собаки. «Назвать их вы попросите человека, который позвонит вам с информацией о находке», — объяснил он.

Далее нужно написать заявление о краже в полицию, продолжил Голубев. «Попытайтесь достать записи с ближайших от места пропажи питомца камер видеонаблюдения. После этого обойдите службы отлова и приюты — похитители могли выбросить вашу собаку или не уследить за ней», — рассказал он.

Кинолог также посоветовал регулярно обходить или обзванивать ветеринарные клиники: питомца могут принести туда для осмотра. «Не прекращайте поиски, иногда пропавшую собаку находят спустя несколько лет», — заключил специалист.

Ранее Голубев дал россиянам советы по защите своих собак от кражи.