Похищенная таксистом в аэропорту девушка поделилась подробностями случившегося

Москвичка Алина Матвейко столкнулась с подставным таксистом в аэропорту Шереметьево и лишилась довольно крупной суммы. Подробности инцидента девушка рассказала «Мосленте».

Алина планировала лететь на отдых в Сочи, но опоздала на самолет. Девушке ничего не оставалось, как купить новый билет. Следующий вылет был немного позже и уже из аэропорта «Внуково». Пока расстроенная Алина стояла у кассы, к ней подошел молодой человек, представившийся сотрудником «Аэрофлота», заявил, что является водителем официального такси авиакомпании, и предложил помощь.

«Меня подкупило, что он по-приятельски болтал с кассиршей. Сложилось впечатление, что они знакомы и все в порядке. Также у него был специальный бейдж. Даже подозрений не возникло, что это может быть обман», — объяснила Алина.

Мужчина объяснил, что ситуации, в которую попала блогерша, случаются довольно часто. Компанией предусмотрен специальный трансфер от одного аэропорта до другого. Москвичка скептически отнеслась к этой идее. Она решила проверить, сколько будет стоить потенциальная поездка в привычном сервисе. Открыв приложение «Яндекс-такси», она увидела ценник 2500 рублей за тариф «Бизнес».