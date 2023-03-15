Похищенная таксистом в аэропорту девушка поделилась подробностями случившегося
Похитивший москвичку таксист заставил заплатить ему 40 тысяч рублей.
Москвичка Алина Матвейко столкнулась с подставным таксистом в аэропорту Шереметьево и лишилась довольно крупной суммы. Подробности инцидента девушка рассказала «Мосленте».
Алина планировала лететь на отдых в Сочи, но опоздала на самолет. Девушке ничего не оставалось, как купить новый билет. Следующий вылет был немного позже и уже из аэропорта «Внуково». Пока расстроенная Алина стояла у кассы, к ней подошел молодой человек, представившийся сотрудником «Аэрофлота», заявил, что является водителем официального такси авиакомпании, и предложил помощь.
«Меня подкупило, что он по-приятельски болтал с кассиршей. Сложилось впечатление, что они знакомы и все в порядке. Также у него был специальный бейдж. Даже подозрений не возникло, что это может быть обман», — объяснила Алина.
Мужчина объяснил, что ситуации, в которую попала блогерша, случаются довольно часто. Компанией предусмотрен специальный трансфер от одного аэропорта до другого. Москвичка скептически отнеслась к этой идее. Она решила проверить, сколько будет стоить потенциальная поездка в привычном сервисе. Открыв приложение «Яндекс-такси», она увидела ценник 2500 рублей за тариф «Бизнес».
Фото предоставлено героиней материала
«Я подумала, что раз такси от "Аэрофлота»", то, скорее всего, поездка выйдет дороже. Я рассчитывала на 5-6 тысяч рублей. Человек продолжал меня убеждать, что все отлично, это официальное такси, меня довезут без проблем. Я спросила, сколько будет стоить поездка. Водитель всячески игнорировал этот вопрос, говорил про счетчик, но внятного ответа я так и не добилась.», — вспоминает обманутая девушка.
Сев в такси, Алина почувствовала себя неспокойно. По ее словам, водитель вел себя неадекватно, ехал очень быстро и нарушал правила дорожного движения. По прибытии в аэропорт «Внуково» водитель потребовал за поездку 40 тысяч рублей.
«Он заблокировал двери машины и проехал мимо аэропорта, увозя меня в каком-то непонятном направлении. Сказал, что, пока я не переведу ему деньги, он не выпустит меня из машины. Конечно, я начала плакать, звонить друзьям», — объясняет ситуацию блогерша.
Слезы и крики не помогли, Алине пришлось перевести нужную сумму на карту водителю. Девушка ушла в надежде, что полиция поможет ей разобраться в ситуации. «Я позвонила в "Аэрофлот". Там мне ответили, что никакого официального такси не существует. Я связалась со своим юристом, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. В итоге мы обратились в МВД Шереметьево. Там нам сказали, что вымогательство денег произошло уже во Внуково. Обращаться нужно туда. Мы рассказали всю ситуацию, предоставили доказательства, видео, чеки. После этого с юристом связались оперативники из Внуково», — добавила Алина.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
По словам юриста, сначала оперативники были настроены дружелюбно. Правоохранители прониклись ситуацией и были на стороне девушки. «Они даже нашли человека, который вымогал деньги. Уверяли, что тот понесет наказание. Но чем больше мы во всем разбирались, тем меньше они хотели нам помогать. В конце концов нам сказали, что нет состава уголовного преступления, и отправили в гражданский суд», — объясняет юрист Юлия Карпова.
Никаких данных о водителе девушкам не предоставили. Блогерша надеется, что общественный резонанс поможет ей добиться справедливости.
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