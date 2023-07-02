Россиянам напомнили о правилах безопасности при походах в лес

Высокую обувь и закрытую одежду для походов в лес россиян призвали выбирать в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Лучше всего идти в лес в закрытой одежде — так вы максимально защитите себя от укусов комаров, клещей и других насекомых. На ноги стоит обуть высокую обувь с плотной подошвой, которая будет наиболее адекватна болотистой местности и актуальна в сезон змей», — сказали «Мосленте» в пресс-службе ведомства.

Специалисты добавили, что при походе в лес важно придерживаться ряда правил, чтобы не заблудиться. В частности, нельзя уходить в лес без средств связи, перед походом нужно предупреждать родных о том, куда вы направляетесь, обращать внимание на ориентиры и запоминать их.

В Комитете отметили, что в лесах Подмосковья сейчас устанавливаются специальные лавочки-навигаторы, которые помогают определить направление.

Ранее о мерах безопасности в сезон тополиного пуха рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.