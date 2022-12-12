Диетолог Гинзбург привел алгоритм действий для похудения перед Новым годом

Алгоритм действий для похудения перед Новым годом привел в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Следим за сном, хорошо спим, гуляем, стараемся не нервничать. В питании — не больше, чем посильное, умеренное ограничение сахара, соли и увеличение потребления овощей, грубого хлеба, гречки, кисломолочных продуктов, замена подсолнечного масла оливковым. Хорошо бы добавить морской рыбы и бобовых, убрать колбасы и ограничить мясо, особенно жареное», — описал Гинзбург первый этап на пути к похудению и посоветовал продержаться на нем три-четыре дня. Врач уточнил, что такой стиль питания называется противовоспалительным: он восстанавливает обмен веществ, возвращает ему метаболическую пластичность.

После этого диетолог предложил выбрать один из трех возможных сценариев сброса веса. «Первый — максимально комфортный. Просто сохраните все приобретенные навыки здорового образа жизни и живите себе. Этот подход оздоровит и оживит ваш обмен веществ. Прибавится тонус, вы будете более подтянутым, улучшится цвет лица», — рассказал Гинзбург. Он отметил, что часто даже небольших ограничений достаточно, чтобы за пару-тройку недель сбросить несколько килограммов.

Второй сценарий, по словам специалиста, более напористый, но и более эффективный. Нужно включить в свое расписание оздоровительную ходьбу (по 30-40 минут в день) и тонизирующие упражнения, более жестко ограничить дневное количество сахара, сладостей, белого хлеба и картофеля. «Старайтесь есть маленькие порции, медленно, со смыслом и со вкусом», — призвал врач. Хорошим дополнением станут массаж и контрастный душ, добавил он.

Тем, кто после переключения на этот сценарий чувствует усталость и разбитость, Гинзбург посоветовал переключиться на первый сценарий для похудения.

«Третий сценарий самый напористый, применять его следует, только если вы полны сил, энергии, тонуса и решительности. Здесь, помимо всего приведенного выше, добавляем еще разгрузочные дни», — продолжил диетолог.

Он привел самый простой вариант разгрузочного дня: 600 граммов сваренной гречки, два стакана нежирного кефира, 600 граммов овощей (особенно хороша квашеная капуста), два фрукта, зелень, столовая ложка орехов, две чайных ложки оливкового или льняного масла и неограниченное количество зеленого чая без сахара. Все это нужно разделить на четыре-пять приемов в течение дня и не забыть про прогулки и легкие тонизирующие упражнения.

«Если разгрузочные дни переносятся хорошо, можно проводить их по два, а то и по три раза в неделю. В обычные дни питаемся, как описано в предыдущем сценарии. Очень важно, чтобы после разгрузочного дня у вас был самый обычный или даже сниженный аппетит. Последнее обстоятельство — точный признак хорошей метаболической пластичности», — заявил Гинзбург.

Если в разгрузочный день болит голова, имеется раздражительность и слабость, а аппетит просто зверский, значит, стоит переключиться на второй или даже первый сценарий.

«Много ли можно сбросить с такими вот разгрузочными днями? По-разному. Все зависит от вашей активности и пластичности. Я наблюдал темп и до двух килограммов в неделю в течение первого месяца», — поделился диетолог.

Он подчеркнул, что главное — восстановить обмен веществ, поэтому при любом результате стоит продолжить следование нормам здорового питания и образа жизни после праздника.

Ранее Гинзбург назвал главную проблему пищевого инстинкта человека. «Мы вынуждены существовать в условиях изобилия питания», — заметил он.