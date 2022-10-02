Популярная певица поделилась секретами похудения после родов

Популярная российская певица, экс-участница шоу «Фабрика звезд-4» Алекса поделилась с подписчиками в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) секретами похудения после родов. По ее словам, в этом ей помогли интенсивные тренировки.

«Изначально у меня была в голове картинка тела моей мечты. Как только я закончила кормить грудью, я приступила к активным тренировкам. На все мне потребовалось больше года. За этим стоит колоссальная работа», — призналась она.

Она отметила, что сейчас стала примером для многих девушек и женщин, которые хотят прийти в хорошую физическую форму после родов.

Ранее помогающее похудеть блюдо назвал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.