Врач назвала основную причину невозможности похудеть

Проблемы в работе щитовидной железы назвала в своем Telegram-канале основной причиной невозможности похудеть врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева. По ее словам, при этом замедляется обмен веществ, организм тратит меньше калорий и все излишки уходят в жир.

«Качество жизни при гипотиреозе очень печальное — все лень, все тяжело, на простейшие действия нужны сверхусилия», — объяснила она, добавив, что люди, страдающие этим недугом, способны набирать лишний вес буквально от съеденного листа салата.

Чтобы не допустить развития проблем со здоровьем Зубарева рекомендует посетить эндокринолога, сдать анализы и получить индивидуальное лечение. Кроме того, врач советует поменять образ жизни и отказаться от сахара, консервантов и трансжиров.

Ранее помогающее похудеть блюдо назвал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.