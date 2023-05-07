В Роспотребнадзоре перечислили полезные варианты замены конфет

Полезные варианты для замены конфет перечислили специалисты Роспотребнадзора. Они призвали заменить вредные сладости, в частности, на сухофрукты и урбеч.

Кроме большой дозы сахара, в конфетах содержатся пищевые красители, ароматизаторы, эмульгаторы и трансжиры, не приносящие организму человека никакой пользы, отметили в ведомстве. Поэтому предпочтение лучше отдавать альтернативным вариантам.

Например, сухофруктам — черносливу, кураге, финикам и изюму, в состав которых входят витамины и минералы, клетчатка и антиоксиданты. Они помогают поддерживать здоровье кишечника, сердца, кожи и мозга, укрепляют иммунитет. «Важно помнить, что цукаты не входят в эту полезную группу — в них больше сахара и калорий», — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты посоветовали заменять конфеты также орехами, в которых много белка, незаменимых жирных кислот и микроэлементов. Орехи очень питательны — горсть орехов может стать отличным перекусом между основными приемами пищи.

Тем, кто не может отказаться от шоколада, стоит обратить внимание на горький шоколад, в котором более 72 процентов какао-бобов. Он богат витаминами, фосфором, кальцием и калием.

Укрепить иммунитет и нормализовать работу ЖКТ поможет мед, в том числе взбитый мед-суфле — деликатес с добавлением фруктов, ягод и орехов.

К полезным сладостям относятся зефир и пастила, основу которых составляют фруктовое или ягодное пюре, яичные белки и натуральные загустители, а также низкокалорийный мармелад, содержащий инулин и пектин. Важно выбирать варианты без сахара, добавок и шоколадной оболочки.

Среди прочих вариантов, приведенных специалистами ведомства: raw-десерты, варенье, джемы, фруктово-ягодные пюре, натуральные сиропы, смузи, урбеч, ореховые пасты и мюсли.

«Перед употреблением любого нового продукта обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями. Не забывайте, что и в этом случае важна мера. В большом количестве даже самые полезные продукты могут навредить», — предупредили сотрудники Роспотребнадзора. Так, к примеру, дневная норма горького шоколада не должна превышать 30 граммов или треть плитки.

Ранее в Роспотребнадзоре составили топ продуктов для поддержания уровня железа в организме. Специалисты призвали россиян есть темный шоколад с этой целью.