Доктор Гинзбург назвал полезный для пожилых людей продукт

Полезный для пожилых людей продукт назвал телеканалу «Москва 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он заявил, что болгарский перец способствует профилактике атеросклероза, подагры, диабета и гипертонической болезни.

«Калий и магний очень хороши для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Каротиноиды выполняют функцию антиоксидантов в организме», — перечислил доктор полезные микроэлементы в составе плодов сладкого перца.

Пищевые волокна в составе овоща замедляют всасывание сахаров, а каротиноиды предотвращают токсическое действие повышенной концентрации глюкозы, пояснил Гинзбург.

Ранее продукты, помогающие в борьбе с акне, перечислил врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. При проблемах с кожей он посоветовал есть больше грибов и морепродуктов.