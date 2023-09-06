08:03, 06 сентября 2023
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Полицейские погибли в автоаварии в Подмосковье
Двое полицейских погибли в Серебряных Прудах в ДТП с участием грузовика.
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
Двое инспекторов ДПС погибли в Серебряных Прудах в ДТП с участием грузовика, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, автоавария произошла вечером вторника, 5 сентября, на 157 километре автодороги «Каспий». Легкрвой служебный автомобиль ДПС столкнулся с грузовиком. Погибли лейтенанты полиции Юрий Крапенков и Алексей Панин.
Руководство УВД выразило соболезнование семьям погибших и пообещало им всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось о гибели водителя машины, столкнувшейся с электричкой в Подмосковье.