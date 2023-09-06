Полицейские погибли в автоаварии в Подмосковье

Двое инспекторов ДПС погибли в Серебряных Прудах в ДТП с участием грузовика, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, автоавария произошла вечером вторника, 5 сентября, на 157 километре автодороги «Каспий». Легкрвой служебный автомобиль ДПС столкнулся с грузовиком. Погибли лейтенанты полиции Юрий Крапенков и Алексей Панин.

Руководство УВД выразило соболезнование семьям погибших и пообещало им всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о гибели водителя машины, столкнувшейся с электричкой в Подмосковье.