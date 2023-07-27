Полицейский рейд с задержанием нелегалов в Москве попал на видео

По данным следствия, группа мошенников работала в столице с 2018 по 2020 год. Нелегальным мигрантам временно оформляли регистрацию в столичных и подмосковных хостелах и незаконно ставили на миграционный учет. Доход преступников достиг не менее 430 миллионов рублей.

В четверг, 27 июля, пресс-служба СК России рассказала о рейдах и обысках в хостелах. «Более сотни иностранных граждан будут доставлены в подразделение ведомства для проверки законности пребывания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее колонна мигрантов под конвоем в Подмосковье попала на видео.