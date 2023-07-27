Полицейский рейд с задержанием нелегалов в Москве попал на видео
СК России: в незаконной регистрации 100 тысяч мигрантов в Москве участвовали полицейские.
В незаконной регистрации мигрантов в Москве участвовали полицейские, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. Группа мошенников обеспечила документами не менее 100 тысяч нелегалов.
«Преступной деятельности фигурантов оказывалось покровительство со стороны руководства ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино Москвы за денежное вознаграждение», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, группа мошенников работала в столице с 2018 по 2020 год. Нелегальным мигрантам временно оформляли регистрацию в столичных и подмосковных хостелах и незаконно ставили на миграционный учет. Доход преступников достиг не менее 430 миллионов рублей.
В четверг, 27 июля, пресс-служба СК России рассказала о рейдах и обысках в хостелах. «Более сотни иностранных граждан будут доставлены в подразделение ведомства для проверки законности пребывания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее колонна мигрантов под конвоем в Подмосковье попала на видео.