Полицейский случайно выстрелил в коллегу в Москве

Полицейский случайно выстрелил в своего коллегу на севере столицы. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Управлением внутренних дел по Северному округу Москвы начата служебная проверка по факту неосторожного обращения с табельным оружием сотрудником МВД России по району Коптево, что привело к ранению его коллеги», — рассказали представители пресс-службы.

В ведомстве добавили, что после инцидента пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас угрозы его жизни нет. Виновника происшествия на время проведения служебной проверки отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина случайно выстрелил себе в голову.