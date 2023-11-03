17:35, 03 ноября 2023
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Полиция в Москве задержала сбежавшую из дома беременную 13-летнюю школьницу
MK.RU: задержанная полицией в Москве 13-летняя школьница оказалась беременна.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
13-летняя школьница была задержана полицией в Москве по подозрению в краже мобильного телефона. Уже в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей правоохранители установили факт беременности подростка. По данным MK.RU, девочка должна родить уже через месяц.
Оказалось, что школьница родом из Рязани. В Москве она находилась без родителей и документов. Личность отца будущего ребенка подросток не раскрывает. Полицейские начали поиски родителей девочки.
Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья с весом в 157 килограммов узнала о беременности только на седьмом месяце.