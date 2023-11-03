Полиция в Москве задержала сбежавшую из дома беременную 13-летнюю школьницу

13-летняя школьница была задержана полицией в Москве по подозрению в краже мобильного телефона. Уже в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей правоохранители установили факт беременности подростка. По данным MK.RU, девочка должна родить уже через месяц.

Оказалось, что школьница родом из Рязани. В Москве она находилась без родителей и документов. Личность отца будущего ребенка подросток не раскрывает. Полицейские начали поиски родителей девочки.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья с весом в 157 килограммов узнала о беременности только на седьмом месяце.