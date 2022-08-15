Политолог сравнил Москву с другими мегаполисами

Москву с другими мировыми мегаполисами сравнил в разговоре с «Москвич Mag» сравнил российский журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

«Вот Лондон многим нравится, а на меня эмоционального впечатления не производит. Нью-Йорк, от которого многие москвичи в восторге, тоже. Более того, мне в нем непривычно, неудобно: поднимешь глаза, увидишь квадратик неба среди этих небоскребов. Меня это, скорее, разочаровывает», — объяснил он.

Политолог особенно выделил доступность столичных такси магазинов и ресторанов в Москве в наши дни и напомнил, что в СССР в хороший ресторан можно было попасть только «по блату».

Ранее преимущества Москвы перед Парижем и другими европейскими столицами назвала российская актриса Анастасия Стежко. Главное из них — инфраструктура для жизни с ребенком.