Москвич отдал ясновидящей полмиллиона рублей после расставания с девушкой

IT-специалист из Москвы отдал полмиллиона рублей мошеннице, представившейся гадалкой, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина обратился к аферистке после расставания с девушкой.

Ясновидящая пообещала клиенту вернуть бывшую возлюбленную. Она запросила деньги за диагностику, первичную работу и магический ритуал. Всего мужчина перевел мошеннице 486 тысяч рублей.

Гадалка сообщила, что крупную сумму от нее якобы потребовали кладбищенские духи, и пообещала вернуть большую часть денег после совершения ритуала. Она также отправила мужчине ксерокопию своего паспорта. Однако деньги аферистка так и не вернула, после чего полиция начала проверку по факту инцидента.

Ранее в Москве пенсионерка заплатила мошеннице за «снятие порчи» сотни тысяч рублей. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу — 48-летнюю жительницу Подмосковья.