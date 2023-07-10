Стилист призвал отказаться от махровых полотенец для волос

Для максимальной защиты волос Субота призывает использовать во время мытья бальзам и специальную расческу, способствующую закрытию чешуек, после чего очень бережно закутывать волосы в полотенце и оставлять на некоторое время, чтобы впитался избыток влаги.

Заменять махровые полотенца можно на изделия из стопроцентного шелка: они отлично впитывают влагу и делают это достаточно быстро, что значительно экономит время, отметил Субота.

«Полотенце из шелка препятствует ломкости волос и положительно влияет на их структуру — не разрыхляет и не спутывает. Более того, после использования шелкового полотенца волосы не будут электризоваться. У таких изделий есть лишь один минус — это цена», — рассказал собеседник «Мосленты».

Обладательницам вьющихся волос стилист порекомендовал обратить внимание на полотенца из трикотажа или микрофибры. «Они максимально быстро впитают лишнюю влагу, оставят волосы не спутанными и с упругим завитком», — объяснил он.