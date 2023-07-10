Стилист призвал отказаться от махровых полотенец для волос
Стилист Субота заявил о связи махровых полотенец с ломкостью волос.
О связи махровых полотенец с ломкостью волос заявил в беседе с «Мослентой» стилист Иван Субота. Он порекомендовал выбирать шелковые.
Волос покрыт чешуйками, которые при использовании агрессивных шампуней или очень горячей воды раскрываются. Поэтому при последующем растирании или интенсивном промакивании махровым полотенцем волосы становятся ломкими, что может привести к сечению концов
Иван Субота
Для максимальной защиты волос Субота призывает использовать во время мытья бальзам и специальную расческу, способствующую закрытию чешуек, после чего очень бережно закутывать волосы в полотенце и оставлять на некоторое время, чтобы впитался избыток влаги.
Заменять махровые полотенца можно на изделия из стопроцентного шелка: они отлично впитывают влагу и делают это достаточно быстро, что значительно экономит время, отметил Субота.
«Полотенце из шелка препятствует ломкости волос и положительно влияет на их структуру — не разрыхляет и не спутывает. Более того, после использования шелкового полотенца волосы не будут электризоваться. У таких изделий есть лишь один минус — это цена», — рассказал собеседник «Мосленты».
Обладательницам вьющихся волос стилист порекомендовал обратить внимание на полотенца из трикотажа или микрофибры. «Они максимально быстро впитают лишнюю влагу, оставят волосы не спутанными и с упругим завитком», — объяснил он.
Самое главное правило после мыться волос — не трите их интенсивно, какой бы вы не использовали материал. Это позволит вам сохранить полотно волос здоровым, цельным и красивым
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