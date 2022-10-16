11:43, 16 октября 2022
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Полуголый мужчина устроил дебош в центре Москвы и попал на видео
Кадр: видео Telegram-канал «Что там в Москве?»
На видео попал полуголый мужчина, устроивший дебош в центре Москвы. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«Неадекват сломал ограждения и не давал проехать машинам, с агрессией реагировал на прохожих. Дебошира задержали», — подписали видео авторы канала.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина с голым торсом ломает уличную конструкцию, после чего выбрасывает ее части на проезжую часть.
«[Пранкер] Эдвард Бил вернулся?», «Халк. Возвращение», «Белочка», «Обострение», — прокомментировали юзеры.
Ранее избиение женщины грабителем в Москве попало на видео. Потерпевшей удалось вырваться и убежать, однако ее куртка, где находились деньги и ценные вещи, осталась у грабителя.