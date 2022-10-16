Полуголый мужчина устроил дебош в центре Москвы и попал на видео

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с голым торсом ломает уличную конструкцию, после чего выбрасывает ее части на проезжую часть.

«[Пранкер] Эдвард Бил вернулся?», «Халк. Возвращение», «Белочка», «Обострение», — прокомментировали юзеры.

Ранее избиение женщины грабителем в Москве попало на видео. Потерпевшей удалось вырваться и убежать, однако ее куртка, где находились деньги и ценные вещи, осталась у грабителя.