Полузащитник «Арсенала» потерял два миллиона рублей при покупке крипты

Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Алексей Померко решил купить в Москве крипту и потерял 2,4 миллиона рублей. По данным Mash, он стал жертвой мошенников.

Стало известно, что спортсмен уже не в первый раз покупал криптовалюту, и схема была рабочей. Во второй раз футболист, совершая обмен наличных на крипту в «Москва-Сити», столкнулся с обманом.

Mash сообщает, что на встрече мужчина, который ранее занимался переводом крипты на счет Померко, показал ему экран телефона, на котором было указано, что валюта переведена, забрал наличные и уехал. Проверив свой счет в приложении, Померко денег не обнаружил, после чего отправился писать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что аферисты подключились к подстанции «Россети» в Москве для майнинга криптовалюты.