Доктор Гинзбург заявил о пользе острой еды

О пользе острой еды заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен». По его словам, в остром перце содержится вещество капсаицин, которое положительно влияет на настроение.

«Капсаицин отвечает за чувство жжения. А мозг выделяет много природного обезболивающего эндорфина в ответ на жгучее ощущение. Поэтому умеренное употребление перца улучшает настроение и может снимать боль при некоторых диагнозах, например остеохондрозе. Перец также делает нас более позитивными», — пояснил доктор.

Кроме того, капсаицин защищает человека от развития рака и заболеваний ЖКТ. В небольших дозах он стимулирует регенерацию и изгоняет из организма бактерию Helicobacter pylori, которая может спровоцировать появление гастрита, дуоденита, язв и рака желудка.

Ранее Гинзбург перечислил полезные свойства супов. Врач отметил, что супы — это очень сытные блюда, но при этом они всегда менее калорийны, чем примерно равные им по сытности вторые блюда.