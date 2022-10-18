Экс-солистка «ВИА Гры» в купальнике заявила о пользе ранних подъемов
О пользе ранних подъемов рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), экс-солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова. Она сняла себя в купальнике на фоне абсолютно пустого бассейна.
«Медленно, но уверенно возвращаюсь в себя. Зал, бассейн, книга, медитации — и все это до десяти часов утра! Ранние подъемы — лучшее, что вы все можете для себя сделать», — заявила артистка.
Седокова опубликовала и другое короткое видео — из спортзала, где ранним утром она также находилась совершенно одна. Экс-солистка «ВИА Гры» отметила, что маленькими шагами идет к большим переменам: вставать в полвосьмого утра ей уже удается без будильника.
Ранее Седокова определила залог хорошего дня. «Если бегать по утрам, день сложится отлично, потому что ничего хуже, чем бег на дистанцию в десять километров с утра, с вами уже не случится», — заметила она.