Психолог объяснила пользу спорта для ментального здоровья

Пользу спорта для ментального здоровья объяснила «Мосленте» клинический психолог, преподаватель-эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Арина Миллер. Она заявила, что 20-30 минут физических упражнений в день помогут чувствовать себя лучше.

«Исследователи из Великобритании приводят данные о снижении депрессии на 20–30 процентов у взрослых, которые ежедневно занимаются физической активностью, и снижении уровня тревоги у людей с легкими симптомами клинической тревоги», — пояснила специалист.

По словам Миллер, во время физической активности выделяются эндорфины, которые облегчают боль и стресс. Кроме того, спорт снижает риск возникновения деменции, поэтому умеренные нагрузки необходимы пожилым людям.

Однако психолог призвала с осторожностью относиться к чрезмерной фиксации на спорте. «Это может быть признаком поведенческой зависимости (от физических упражнений) и одним из красных флагов наличия расстройства пищевого поведения»‎, — предупредила она.

Ранее простые упражнения для подготовки тела к лету назвала эксперт по ЗОЖ и спорту Екатерина Давыдова. По ее словам, достаточно внедрить в повседневную рутину несложные активности.