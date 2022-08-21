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Диетолог заявила о пользе пива для женщин

Диетолог заявила о пользе пива для женщин
Фото: Meritt Thomas / Unsplash

О пользе пива для женщин в беседе с радио Sputnik заявила врач-диетолог Ольга Перевалова. При этом она уточнила, что для мужчин употребление пива вредно при любых обстоятельствах.

«Дело в том, что в пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию. В итоге пиво женщинам иногда полезно, в отличие от мужчин, для которых оно всегда вредно», — сказала она, уточнив, что чрезмерное употребление алкогольного напитка способно привести к набору лишнего веса, ухудшению общего состояния здоровья и алкоголизму.

Помимо этого, если злоупотреблять пивом, в кишечнике может вырасти грибковая флора, которая начнет на постоянной основе требовать продукты, вызывающие брожение.

Ранее нарколог назвал основные риски кодирования от алкогольной зависимости.

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