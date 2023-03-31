18:26, 31 марта 2023
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Пользователи «Госуслуг» лишились возможности удалить свой аккаунт
На «Госуслугах» отключили функцию удаления профиля.
Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com
Пользователи «Госуслуг» лишились возможности удалить свой профиль. Соответствующая функция на портале была отключена, передает РИА Новости. В службе поддержки сервиса агентству объяснили, что удалить аккаунт теперь можно только при личном обращении.
«Кнопка удаления учетной записи в личном кабинете была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ», — сообщили в «Госуслугах». Теперь единственным способом удалить профиль на сайте является личное обращение в центр обслуживания.
Уточняется, что на портале «ведутся работы по доводке системы».
Ранее была раскрыта схема мошенников с использованием поддельного портала «Госуслуги».