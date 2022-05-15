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В Москве прошли поминки по случаю 40 дней со смерти Жириновского

В Москве прошли поминки по случаю 40 дней со смерти Жириновского
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Поминки по случаю 40 дней со смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского состоялись на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«На Новодевичьем кладбище Москвы состоялись поминки по случаю 40 дней со дня смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Депутаты ЛДПР, функционеры и активисты произнесли речи и возложили цветы к могиле Владимира Жириновского», — говорится в заявлении.

Представители партии также рассказали, что сплотились ради общей задачи — реализовать идеи покойного лидера.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. Церемония прощания проходила в колонном зале Дома Союзов, отпевание проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.

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