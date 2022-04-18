Евгений Понасенков раскрыл подробности отъезда из России

Подробности отъезда из России раскрыл в своем Telegram-канале историк, публицист и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Он сообщил, что находится в Риме.

По словам Понасенкова, последние 15 лет он каждую весну посещает Италию и сейчас также решил «получить наслаждение от обновления природы». Он заявил, что покинул Россию не насовсем. «Поскольку в некоторых странах у значительной части публики крыша не совсем на месте, то специально для них: это не "отъезд", а мой обычный многолетний образ жизни», — пояснил он. Историк обещал вернуться, когда цветение начнется и в России.

Ранее о своем местонахождении сообщила журналист и телеведущая Ксения Собчак. Она рассказала, что покидала Россию на время отпуска и каникул сына, но вернулась в Москву.