Поп-звезда 90-х осталась без пенсии

Пришедшей в главное управление Пенсионного фонда России №10 по Москве и Подмосковью певице Анастасии отказали в начислении пенсии. Поп-звезда 90-х заявила изданию Prozvezd, что пребывает в состоянии шока.

«Я действительно осталась без пенсии, даже минимальной. А ведь я пела в госпиталях, в военных частях… А сколько благотворительных концертов дала для медиков, учителей, военных — не сосчитать! У меня огромное количество грамот и благодарностей: ими можно всю комнату обклеить вместо обоев!» — рассказала знаменитая москвичка.

По словам Анастасии, причиной отказа стало отсутствие документально подтвержденного стажа работы минимум в 13 лет: официальный стаж работы певицы по имеющимся у нее бумагам составляет менее 11 лет.

«Я всю жизнь работаю, ни одного дня не отдыхала! Стажа у меня достаточно, даже с избытком. Я работала в театрах — об этом и в "Википедии" написано, училась в Щукинском училище, что тоже входит в стаж, а также являюсь членом союза литераторов. Я постоянно гастролирую, не останавливаясь. И с каждого концерта идут отчисления в Пенсионный фонд», — рассказала звезда.

Анастасия объяснила, что однажды в ее доме случился пожар, в котором сгорела ее трудовая книжка. Архивы в театрах, где она трудилась, не сохранились, поэтому доказать свое официальное оформление там она не может. Но мириться с происходящим артистка не собирается и в самое ближайшее время планирует обратиться в суд.

В этом году Анастасии исполнится 57 лет. С октября 2019 года в России был установлен новый пенсионный возраст для женщин — 62 года. Однако правом на досрочную трудовую пенсию по старости при стаже творческой работы не менее 30 лет могут пользоваться в том числе артисты театров, достигшие 55-летнего возраста.

Ранее размер своей пенсии раскрыл экс-солист рок-группы «Парк Горького», 63-летний заслуженный артист России Александр Маршал.