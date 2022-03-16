В Подмосковье IT-специалист попал в больницу из-за авторучки

Подмосковные врачи извлекли авторучку из прямой кишки IT-специалиста. О попадании мужчины в больницу рассказал «MK.RU».

29-летний программист обратился за помощью в частную клинику. Для решения проблемы ему пришлось ложиться в больницу. Мужчина объяснил, что самостоятельно засунул в себя посторонний предмет, но не понимает, почему ручка застряла.

По словам родственника пациента, в последнее время тот переживал по поводу ухода с рынка компании, где он работает. Программист трудился удаленно и проживал в одной квартире с младшим родственником. Некоторое время назад мужчина встречался с девушкой, но они расстались после потери предыдущей работы. С новой пассией у компьютерщика также недавно испортились отношения.

Ранее в Москве школьница попала в больницу после того, как засунула себе в анальное отверстие помаду.