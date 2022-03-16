Сегодня в 12:42
1 мин.

В Подмосковье IT-специалист попал в больницу из-за авторучки

Люди /
В Подмосковье IT-специалист попал в больницу из-за авторучки
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Подмосковные врачи извлекли авторучку из прямой кишки IT-специалиста. О попадании мужчины в больницу рассказал «MK.RU».

29-летний программист обратился за помощью в частную клинику. Для решения проблемы ему пришлось ложиться в больницу. Мужчина объяснил, что самостоятельно засунул в себя посторонний предмет, но не понимает, почему ручка застряла.

По словам родственника пациента, в последнее время тот переживал по поводу ухода с рынка компании, где он работает. Программист трудился удаленно и проживал в одной квартире с младшим родственником. Некоторое время назад мужчина встречался с девушкой, но они расстались после потери предыдущей работы. С новой пассией у компьютерщика также недавно испортились отношения.

Ранее в Москве школьница попала в больницу после того, как засунула себе в анальное отверстие помаду.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.