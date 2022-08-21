Известные танцоры назвали самые популярные танцы в Москве

Известные танцоры, восьмикратные чемпионы мира, звезды проектов «Dance.Революция» на Первом канале и «Танцы на ТНТ», брат и сестра Артемий и Марина Каташинские назвали «Мосленте» самые популярные танцевальные направления в Москве.

По их словам, сейчас в столице появляется много танцевальных площадок для самых разных людей. Марина отметила, что недавно ее брат посетил парк «Сокольники», где люди старшего возраста танцевали под аккомпанемент фортепиано. Она добавила, что такое явление, как уличные танцы, очень распространено в Москве. В пример она привела занятия в «Парке Горького», где горожане занимаются бачатой, сальсой, кубинскими и латиноамериканскими танцами.

«Мода на танцы — очень непостоянная, волнообразная история. Но вот сейчас снова большую популярность набирают латиноамериканские танцы, в частности спортивные», — добавил Артемий.

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