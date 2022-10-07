Россиян призвали удалить популярный мессенджер для защиты от слежки

Удалить популярный мессенджер для защиты от слежки призвал россиян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» главный редактор портала Mobile Review Эльдар Муртазин. Он назвал WhatsApp «дырявым» мессенджером, через который легко получить доступ к личной информации пользователя.

«Уязвимости в WhatsApp действительно есть, они появляются каждый год и заложены системой. Есть ощущение, что это сделано специально, чтобы заинтересованные лица могли следить за кем-либо. Это дырявый мессенджер, он технически и морально устарел. Если у вас уже стоит WhatsApp, то это уязвимость, побороть ее можно одним способом — удалив это приложение», — сказал IT-специалист.

По словам Муртазина, использовать мессенджер безопасно только на телефонах, где нет фотографий, видео и других личных данных пользователя. Приложение создает «бэкдоры», чтобы заинтересованные лица, государство, спецслужбы следили за конкретными людьми, отметил он.

При этом самым защищенным мессенджером Муртазин назвал Telegram.

Ранее раскрыты признаки прослушки телефона. Среди «тревожных звоночков» специалисты назвали быстрое разряжение гаджета, внезапное выключение, сильный нагрев устройства во время разговора и появление приложений, которые пользователь не скачивал.