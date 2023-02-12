Специалист развеял популярный миф о воде

Популярный миф о воде развеял в беседе с «Мослентой» директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Роман Подобедов.

«Необходимость выпивать не менее восьми стаканов воды в день — одно из самых распространенных заблуждений. Его популярность была бы значительно меньше, если бы его распространители знали о происхождении этой рекомендации. Корни утверждения уходят в далекий 1945 год», — заявил специалист.

По словам Подобедова, около 80 лет назад американские ученые выпустили рекомендацию, в которой говорилось: «Норма воды для взрослых в большинстве случаев составляет 2,5 литра в день. Большая часть этого количества содержится в готовых продуктах». «Если проигнорировать последнее, решающее предложение, утверждение может быть истолковано как указание выпивать восемь стаканов воды в день», — заметил он.

Популяризатором идеи стал американский диетолог Фредерик Стар, в книге которого говорилось о «приблизительно 6-8 стаканах воды в сутки», продолжил собеседник «Мосленты». «Он предлагал засчитывать в эту норму любые напитки, включая чай и кофе, а также овощи и фрукты. Но ссылок на какие-либо научные исследования, подтверждающие его слова, в книге не было», — рассказал Подобедов.

Лишь в 2004 году исследователи доказали, что человеческий мозг способен регулировать необходимое количество воды в организме, продолжил он. «Когда у человека нарушается водно-солевой баланс, гипоталамус подает сигналы с помощью гормонов и механизма жажды», — объяснил эксперт.

Запасы жидкости в организме восполняются не только чистой водой, но также другими напитками и едой. Обезвоживание у здорового человека крайне маловероятно: оно наступает при пяти процентах сгущения крови, а мозг подает сигналы уже при двух процентах, отметил собеседник «Мосленты».

«Следить за потреблением жидкости необходимо при интенсивных тренировках, высокой температуре и инфекциях желудка. Согласно рекомендациям ВОЗ, мужчинам в среднем необходимо выпивать не менее 3,7 литра в день, женщинам — не менее 2,7 литра. В эти показатели включена вся вода, которая попадает в организм: чистая вода, безалкогольные напитки и вода, содержащаяся в еде», — подчеркнул Подобедов.

Если убрать из нормы дневной жидкости воду, содержащуюся в продуктах, то показатели нормы чистой воды и безалкогольных напитков получаются такими: 2,9 литра в день — для мужчин, 2,2 литра в день — для женщин, заключил он.

Ранее главную и простую привычку для сохранения здоровья и молодости назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Привычка заключается в питье воды.