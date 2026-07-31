Порнозвезда избежала тюрьмы и получила игрушки назад

Порнозвезда Соня Мармеладова (настоящее имя Софья Вершинина) избежала тюрьмы: суд приговорил девушку к трем годам условно. Кроме того, все изъятые секс-игрушки — наручники, вибраторы и чокеры — ей вернут. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В доход государства пойдут 4,8 миллиона рублей, которые, по версии следствия, Мармеладова заработала на продаже контента для взрослых, а также золотой iPhone 16 Pro Max. Telegram-канал Mash уточнил, что девушке также запретили менять место жительства, пользоваться интернетом и заниматься администрированием сайтов три года. При этом большинство изъятых секс-игрушек и аксессуаров постановили вернуть владелице.

Как отмечают журналисты, на заседание она приехала с большой спортивной сумкой, очевидно, ожидая более суровый приговор.

Прокурор запрашивал девушке 3,5 года колонии за изготовление и распространение порнографии. Мармеладова продавала интимный контент через приватные каналы в мессенджере, заработав на этом более 30 миллионов рублей. На допросе она рассказала, что приехала в Москву в 2022 году, жила в «Москва-Сити» и сначала зарабатывала проституцией (60 тысяч рублей за час), а затем создала онлайн-«порноимперию».

Ранее российская порноактриса из Подольска завоевала премию AVN Awards 2026, ее также называют «Порно-Оскаром». Девушка работает под псевдонимами Comatozze и Uma North.