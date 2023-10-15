Составлен портрет идеального квартиросъемщика в Москве

Портрет идеального квартиросъемщика в Москве составила «Российская газета» со ссылкой на мнение собственников сдаваемых объектов. Стало известно, что квартиру легче всего снять семейной паре, даже если у них есть маленькие дети или некрупные домашние животные.

Кроме того, важным фактором является российская прописка, особенно московская или Московской области.

Наименее привлекательными оказались потенциальные арендаторы без российской прописки и семейная пара с ребенком-подростком и крупным домашним животным.

Ранее были перечислены главные уловки аферистов при сдаче жилья в аренду. Среди них риелтор назвал требование депозита перед просмотром квартиры.