Юрист назвала порядок действий для получения статуса банкрота

Три обязательных действия для получения статуса банкрота в беседе с «Мослентой» назвала юрист по семейному и гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты и управляющий партнер компании BNP Consulting Анастасия Подгрудкова.

Эксперт пояснила, что статус банкрота присваивается гражданину именно в момент начала процедуры реализации имущества (процедура, при которой финансовый управляющий вместе с кредиторами определяет стоимость имущества должника и сроки его продажи), а не после того, как долги будут списаны. Решение о признании лица банкротом подлежит немедленному исполнению, поэтому должнику необходимо совершить несколько действий, как только процесс будет запущен.

Для начала нужно передать арбитражному управляющему все банковские карты в течение одного рабочего дня. Затем предоставить финансовому управляющему документы и всю необходимую информацию о своем имуществе, обязательствах и другие важные сведения в течение 15 дней с момента соответствующего требования.

В конце при исполнении контрагентами обязательств по договору должнику нужно передать все полученное имущество или денежные средства финансовому управляющему для расчета с кредиторами, отметила юрист.

Специалист предупредила, что уже получившим статус банкрота гражданам запрещено открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях, а также получать по ним денежные средства.

При этом гражданин может направить ходатайство о выдаче из конкурсной массы (все имущество должника) денежных средств в размере прожиточного минимума. Также банкрот имеет право обратиться с ходатайством об исключении из конкурсной массы единственного жилья при условии его инвентаризации арбитражным управляющим.

«После введения процедуры от должника не требуется совершения каких-либо активных действий. Все мероприятия проводятся арбитражным управляющим, и именно он подает заявление в суд о завершении процедуры и списании долгов. После вступления в силу определения суда должник имеет право запросить копию судебного акта для предъявления в кредитные организации и разблокировки счетов», — отметила юрист.

Ранее юрист назвала основные способы объявить себя банкротом.