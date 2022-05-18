Россияне вспомнили посещение первого «Макдоналдса» в Москве
Первым посетителям «Макдоналдса», открывшегося на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года, запомнились вежливость сотрудников заведения, необычные названия блюд и длинные очереди. Своими воспоминаниями они поделились с «Лентой.ру».
Москвич Дмитрий, которому в 1990 году было 15 лет, приехал в «Макдоналдс» на Пушкинской площади вместе с матерью. «Запомнил очень длинную очередь, было холодно к тому же. Сразу же удивила вывеска — такая ярко-желтая "М". И вежливые сотрудники запомнились. И они были нарядные очень, как мне тогда показалось. Взяли по гамбургеру и картошке фри», — отметил мужчина. Он добавил, что ему запомнились названия блюд, которые звучали непривычно, и множество людей в заведении.
Жительница Сергиева Посада Марина рассказала, что ехала из подмосковного города в «Макдоналдс» вместе со своей дочерью и им пришлось отстоять большую очередь перед входом в ресторан. Когда они наконец зашли внутрь, ее удивило внутреннее убранство помещения. «Аккуратно, чисто, красиво, все в нарядной форме», — отметила женщина.
Посетительница добавила, что из меню они тогда выбрали гамбургер, картошку фри и молочный коктейль, который очень понравился дочери. «Картошку фри мы вообще увидели в первый раз, но вкус не удивил», — подчеркнула она.
По словам женщины, первое время поход в «Макдоналдс» воспринимался как праздник и люди даже специально наряжались для этого, но по мере открытия новых точек это ощущение стало пропадать.
Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» возобновит работу в России в июне под новым брендом.