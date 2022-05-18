Россияне вспомнили посещение первого «Макдоналдса» в Москве

Жительница Сергиева Посада Марина рассказала, что ехала из подмосковного города в «Макдоналдс» вместе со своей дочерью и им пришлось отстоять большую очередь перед входом в ресторан. Когда они наконец зашли внутрь, ее удивило внутреннее убранство помещения. «Аккуратно, чисто, красиво, все в нарядной форме», — отметила женщина.

Посетительница добавила, что из меню они тогда выбрали гамбургер, картошку фри и молочный коктейль, который очень понравился дочери. «Картошку фри мы вообще увидели в первый раз, но вкус не удивил», — подчеркнула она.

По словам женщины, первое время поход в «Макдоналдс» воспринимался как праздник и люди даже специально наряжались для этого, но по мере открытия новых точек это ощущение стало пропадать.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» возобновит работу в России в июне под новым брендом.