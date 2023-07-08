Пользователи сети нашли советский прототип вендинговых автоматов

Фотография торговли без продавца в столичном «Детском мире» в 1950-е годы, опубликованная в Telegram-канале «Старая Москва», удивила пользователей сети. Россияне отметили, что старый торговый ларек можно назвать советским прототипом вендинговых автоматов.

«Вендинг?», «Раньше в автобусах отмотать билет можно было, не бросая деньги. Оплата — на твоей совести», «На Киевской был пивной автомат. И у одной стены прилавок с молочным коктейлем. За коктейлем и бегали туда, но эти автоматы как-то недолго работали. В основном они не прижились», «Помню только транспортные кассы и автоматы с газировкой. Пиво и детмировские прошли мимо меня», «Были еще в те годы в "Детском мире" автоматы по продаже канцтоваров — карандашей, тетрадей», — прокомментировали юзеры.

Ранее россияне вспомнили особенности работы советского справочного автомата.